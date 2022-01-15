百姓的味道｜楊千嬅從小被嫲嫲教導　立志比男生強︰女生不要被動

由謝霆鋒擔任主持的內地綜藝節目《百姓的味道》，最新一集邀請到楊千嬅做嘉賓，他們就去了潮汕地區尋找美食。而在過程當中楊千嬅被一位婆婆感動到，令她想自己的嫲嫲，從而有感而發談起女性要堅強的話題，認為女生不要被動，一定要選擇自己的命運，獲得不少網友激讚。

謝霆鋒邀請楊千嬅作客。（《百姓的味道》微博圖片）

在傍晚時份楊千嬅同謝霆鋒坐下來閒聊的時候，楊千嬅有感在節目過程中被一位婆婆感動，事關她一個女人撐起整個家庭，讓她十分敬佩。而正因如此，令她想起自己的嫲嫲，因為嫲嫲從小灌輸她做女人要堅強的概念，所以她從小就立志要做一位強大的女生。

楊千嬅表示：「因為從小到大就已經覺得，長大後一定要做每件事都比男生厲害。如果一個女人太勇敢，太厲害了，跟大家相處時感覺會硬淨一點。」還強調女生千萬不要太被動：「女生一定要好好讀書，讀書改變命運，我後來慢慢知道她說的其實是，女生不要被動，一定要選擇自己的命運。」而今時今日楊千嬅似乎做到嫲嫲的要求，愛情事業兩得意，絕不輸男生。

閒聊談心。（影片截圖）

楊千嬅認為女生要學會堅強。（影片截圖）

事實上，楊千嬅已經不是第一次講道女生要堅強的話題，曾在2019年汕頭站演唱會中就提及︰「因為我是潮汕人而驕傲，你知道可能傳統的中國潮汕家庭裡面，男生就是責任很重大，但是我在成長過程當中，我從小就被植入一個很重要的觀念，就是我要成為一個跟男生一樣強的一個女生。」不少網友都讚同她的說話，認為女生就是要自己作主，自己的命運自己選擇。

楊千嬅2019年汕頭站演唱會。（影片截圖）