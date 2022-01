陳凱琳 (Grace) 貴為2013年度香港小姐冠軍,當然是美貌與智慧並重,她除了出得廳堂,還入得廚房。Grace的廚藝向來有一手,昨日前她就於IG story分享了她的獨門煮辛辣麵的食譜,還親自示範教煮,逐個step教學,做法可說是十分之簡單易學。

然而網民的焦點卻落在Grace的煲之上,她的煲竟然又殘又舊,滿佈了使用和歲月的痕跡,連她自己都形容是「my stinky winky pot I've actually thrown away since making this video. Time for a new pot for a new year!(自從拍完呢個短片之後,我實際上已經扔掉了我個臭鍋。是時候換新鍋過年了!)」網民對於Grace如此有錢竟然會用一個這麼殘舊的鍋,均大表驚訝:「貼地到超乎想像!」

點擊睇Grace教煮麵以及之前的自家製蜜汁叉燒詳細教學: