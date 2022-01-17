東張西望丨淘寶大學有咩讀？　TVB「村姑代表」讀過帶貨班

早前李國麟直播帶貨8小時最終仍無人下單，被形容為「最慘帶貨明星」，息影多年的江華日前（14日）亦首度加入帶貨行列同樣慘淡收場，直播超過5小時卻只有不夠一百單。無綫節目《東張西望》今日（16日）找到「前輩」簡單教學，指帶貨要有學問，而這位前輩，原來是已加入TVB廿六年的「村姑代表」黃梓瑋。

黃梓瑋是TVB村姑代表，幾乎所有小角色都演過。（IG@tzewai128）

黃梓瑋帶貨外號叫「香港師奶」，加入TVB以來的角色完全是路人等級，村姑、小婦人、路人、孕婦等都有好多經驗，近年亦嘗試帶貨，她接受《東張西望》訪問，覺得藝人應該要好學，自己就上詔主播培訓課程：「喺淘寶大學學線上培訓，例如點做主播、帶貨技巧 。」她對帶貨好有經驗：「無論貨品質素、定位、種類、價格，都會影響銷量，帶貨一定要熟悉行情同定位，至少要4至6個鐘，先可以留得住想買嘢嘅人，點樣畀人睇得清楚啲貨品，都係好講究。」

黃梓瑋帶貨外號「香港師奶」。（節目截圖）

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黃梓瑋最初在商台任職，之後被發掘拍電影，之後以特約演員身分為亞視、港台、TVB演出，至1996才正式加入TVB。黃梓瑋平時與角色一樣生活低調，2000年結婚連公司都不知道，老公是由羅浩楷撮合認識，當時拍拖兩年就結婚，現時育有兩子變成一家四口。

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