10億千金黃文意鋪路考政府AO　儲經驗再返TVB做管理層？

黃文意三年前成為TVB親生女，最近似乎有意轉到幕後。（IG@teenie_beanie_tiny）

前《東張西望》主持黃穎君上月轉職民政事務局媒體主任，月薪大升至$67,595，今日（17日）有報道指，於19年成為無綫（TVB）親生女的黃穎君，近日鋪路投考政務主任（AO），起薪點不及黃穎君高，但仍達5.5萬。

《東張西望》主持黃穎君突離巢 轉任政府媒體主任月薪逾$67000

現年29歲的黃文意，去年在劇集《寶寶大過天》有出色演出，與吳業坤演年輕夫妻經常鬥嘴，劇中要大肚婆是入行以來最重戲份的角色。但日前她被傳媒發現換上一身OL打扮，出入尖沙嘴香港文物探知館，她承認去年參加了政府開設的藝術行政見習計劃，學習管理表演場地，想了解幕後行政工作，不過黃文意都好識做，多謝TVB畀機會拍劇，又說增值之後可以回饋TVB，似乎是想由幕前轉做幕後工作，繼曾志偉、王祖藍及C君之後做管理層？

Creamy（黃文意飾）拍片推銷減肥茶。（YouTube影片截圖）

黃文意有天賦本錢身材好，過往亦被指身家顯赫，其父在內地經營LED生意，公司發展得甚有規模兼上市，身家保守估計逾10億，而被稱為「10億千金」。今次突然轉換跑道，黃文意回覆傳媒時亦都有答，是受到公務員碩士同學分享開始有興趣，覺得政府考核有挑戰性，幸運地有機會面試，所以才乘機完成課程。

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