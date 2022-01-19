專訪二｜余德丞激讚劉穎鏇體貼係完美女友　唯有兩個缺點接受唔到

余德丞在《青春不要臉》中飾演「柳德榮」，與劉穎鏇（Tiffany）的角色「姜之雁」因為一起入讀藝訓班而相識，再繼而擦愛火花。不止劇中余德丞和劉穎鏇飾做過拍檔，原來劇外余德丞對劉穎鏇都十分有好感，更大讚她是「完美女友」。為什麼沒有展開追求呢？原來這位在余德丞心中的「完美女友」劉穎鏇也有缺點。



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余德丞激讚劉穎鏇係「完美女友」。（葉志明攝）

余德丞：「我個人比較保守，鍾意揀圈外嘅女朋友。我成日覺得圈內嘅實在着得太性感。如果女朋友太性感我會好唔自在。我好保守，晚裝都覺得好性感。」他續說，女朋友最重要的是兩人之間的溝通、價值觀和性格最重要。

余德丞在劇中與伍樂怡和劉穎鏇有不少對手戲。（《青春不要臉》截圖）

與劉穎鏇一起拍攝《青春不要臉》當中，余德丞就明言指劉穎鏇是「完美女友」，他說：「佢係非常之完美嘅一個人，唔會剩係諗自己，會幫你諗埋，同你有溝通仲好有同理心。第一次識佢係啱啱入行，去台灣做大學生運動會，佢仲係好傻更更係經過呢幾年劇集拍攝嘅訓練之後，好明顯進步咗好多。佢依然keep到嗰種真誠，亦都會體諒你嘅感受，同佢合作好舒服。」

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劉穎鏇有176cm高，高過不少香港男士。（IG@itstiffanylau）

看來余德丞十分享受與劉穎鏇一起工作的時光，但對余德丞來說，劉穎鏇也是有缺點的，說：「覺得佢（講嘢）太多英文，但係我始終係local仔，講中文多，哈哈哈。不過佢太高啦，高得濟，着埋高箏鞋一定高過我。高度方面太高，呢個係佢輸蝕嘅地方。」

《青春不要臉》首輪宣傳照

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