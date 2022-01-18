黃穎君竹篙灣隔離無法陪媽媽過生日　檢疫生活畫夫妻合照解悶

前無綫（TVB）資訊節目《東張西望》前主持、現已換職民政事務局媒體主任的黃穎君，早前承認有出席港區人大代表洪為民於1月3日舉行的大型生日宴會，要到竹篙灣檢疫中心接受隔離。黃穎君今日（17日）離開竹篙灣檢疫中心，並在社交平台分享隔離日誌，連日的檢測結果都是陰性，又透露這段日子重拾畫畫等興趣，連媽媽的生日，都要在隔離中心度過。

黃穎君檢疫期間花好多時間畫畫。（IG@burmiewongwingkwan）

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黃穎君在IG寫道：「想不到這十多天，讓我重拾一直以來，以忙碌為藉口而不敢開始的興趣，畫畫、閱讀、瑜珈，帶給我平靜的心。想不到媽媽的生日，我竟然在隔離中渡過，連續一星期多，檢測都是呈陰性，你知道這段時間等報告是多煎熬的事嗎……」她又慶幸一早打了第三針，希望疫情可以盡早完結。隔離有好多時間重拾興趣專心畫畫，包括將一張與老公的合照變成水彩畫，又騰出空間擺瑜珈墊，連媽媽生日，黃穎君都只能用視像通訊方式陪媽媽切蛋糕。

連媽媽生日都只能視像陪切蛋糕。（IG@burmiewongwingkwan）

早前黃穎君接受訪問，承認有出席該次生日宴會，但只逗留了一會便離開，當日盡量留在室外位置及保持社交距離，除了飲用飲品外，幾乎全程戴口罩。

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