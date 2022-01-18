Zayn背Gigi Hadid偷食？　真人騷女星爆兩人性生活猶如《格雷》

前英國男子組合One Direction成員Zayn Malik與超模女友Gigi Hadid一直離離合合，女方去年1月宣布懷孕後，再驚爆於10月分手，Gigi更落案控告Zayn四項襲擊罪。雖然早前有傳兩人已復合，但近日一名英國真人騷《Towie》性感女星Abigail Clarke便向傳媒爆料，指Zayn曾背著Gigi跟她偷食。

兩人過去非常甜蜜。（Getty Images）

Gigi去年9月誕下女兒Khai。（IG/@gigihadid）

Abigail向外媒透露Zayn跟她於美國洛杉磯一間酒吧認識，當時Zayn對自己很感興趣，並托一名女子過來傳話，邀請Abigail到Zayn張枱聚一聚：「Zayn不停指我令他想起前歌手女友Perrie Edwards。」並指Zayn最愛她的臀部，還投訴洛杉磯的女士們包括Gigi，全部都太瘦。

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兩人過了不久便發生了關係，Abigail透露與Zayn的性生活猶如《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）。不過她直言與Zayn發生關係時以為他跟Gigi已經分手，後來看到Zayn手機中Gigi傳來的短訊才知道兩人還在一起，更指Gigi在短訊中表示很想念Zayn：「我感到很好慚愧，我不想成為第三者，所以我離開。」另外，除了公開與Zayn的情慾關係，她亦指出Zayn的睡房是黑色的，四周都是窗簾，感覺似走進地牢。