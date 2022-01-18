52歲伍詠薇被爆秘做「子宮保健」博生B　爆Seed：屈得我好應

52歲的伍詠薇與丈夫練海棠再婚後，22年的婚姻雖然曾掀起不少風波，但依舊恩愛。最近她更被指出入養生中心秘做「子宮保健」療程，博生B。對此，伍詠薇嬲爆更指：「今次我感覺躺着中槍感覺不良好，本小姐唔開心俾你地（哋）屈得我好應！」



52歲的伍詠薇多年來一直Keep得好好。（Facebook@伍詠薇 Christine Ng）

伍詠薇強調：「我唔會生小朋友！」

伍詠薇出Post直指被「大整蠱」：「去做保健療程就屈我一定為生仔嘅……周時被偷拍跟蹤俾我發現與否我都冇所謂……但係今次我感覺躺着中槍感覺不良好，仲要送個封面俾我，啼笑皆非……一直同你地關係良好，（我以為），但係今次本小姐唔開心俾你地（哋）屈得我好應。本小姐每星期都去做「子宮保健」係為養生，即係等於我每星期去做facial一樣，係『保養』……呢啲係常識」她更強調：「我唔會生小朋友，只係做保健療程就係咁簡單。」

伍姑娘今次好嬲！（FB截圖）

平時大情大性的伍詠薇在《男神廚房》中提起亡母不禁哽咽。

曾兩度經歷過老公懷疑出軌事件：我唔會再包容！

雖然伍詠薇曾經歷過老公懷疑出軌事件，但她曾回覆《香港01》指：「當知道個一刻，自己承受好大壓力，因為你愛嘅人，從記者口中得知佢愛緊第二個人，其實嗰刻個人真係會『震』，嗰一刻我真係需要平靜落黎，沉澱左之後，我覺得需要同佢溝通下先，最後我覺得一對關係，一係就係一齊，一係就分開，冇咩冷靜期架，到最後我選擇左包容，並不等如信任，因為成件事係好實在。」她亦坦言如果再遇到老公第三次出軌：「我唔會再包容，我唔係神仙，假如佢祕密進行俾你發現的話，係冇分別嘅，咁不如做番朋友，可能大家嘅關係更好，我哋可唔可以再行落去一生一世，依家我唔能夠保證。」

伍姑娘講明，若有第三次出軌，就會選擇放手。（吳子生攝）

點撃下圖睇伍姑娘泳照真係Keep得好Fit：