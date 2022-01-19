鏡粉最後公開信聲討私追文化　MIRROR小編發晦氣：封了九展可以吧

鏡粉為偶像向ViuTV投訴，由宣傳到私人生活空間都有討論。

近日有「鏡粉」多次在社交平台上洗版式投訴MIRROR IG小編辦事不力，昨晚（17日）「viu_pls_do_ur_job」IG公開鏡粉與MIRROR IG小編的對話，由於對方回覆充滿火藥味，除了鏡粉睇到嬲嬲，有唔少網民、公關都加入直指MIRROR IG小編過份，沒有幫忙宣傳不特止，甚至乎達到趕客程度。

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今日「viu_pls_do_ur_job」IG繼續聲討，話題由昨晚討論小編態度，變成MIRROR的私追問題。該文章提及會是最後一篇「致ViuTV」的公開信，鏡粉們留意到以往在日韓有不少瘋狂粉絲滋擾藝人，甚至會造成實質傷害，而香港私追粉現時已侵犯MIRROR成員生活空間，三年來無論由藝人開聲勸喻、經理人出面都無法改善，鏡粉們預期未來情況會變得更嚴重，曾向MIRROR IG小編表示要求改善藝人安全問題，但言語間感到經理人團隊放棄掙扎，鏡粉希望管理團隊可以有更實際行動向所有侵犯私生活的人追究，並為藝人提供點對點的接送及安排保安護送。

而MIRROR IG小編在討論私追問題時，態度一如以往地差，回覆鏡粉處理私追問題時，發晦氣覆「你覺得我們封了九展可以吧」、「為甚麼你們的訴求不是跟私追說」等等。其他鏡粉亦嘆氣留言，覺得三年來仍未有方法阻嚇到私追收手，又沒有安排保母車，覺得匪夷所思。

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至於昨日姜濤及經理人花姐，都有就私追問題在IG作出呼籲，希望私追行為可以停止，讓藝人有私人生活時間好好休息。

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