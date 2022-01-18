商台生力軍演唱會演出名單面世　環球歌手失蹤新冰河時期開始？

商台宣布3月演唱會的演出名單，演出單位沒有環球歌手。（FB）

商台「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」今年1月1日完美落幕，早前宣布會為樂壇生力軍開演唱會，今日商台終於在社交平台公布演出歌手名單，包括有193@ERROR、ANSONBEAN、before the night ends、Fatboy、Lokman、MC $oho & KidNey、 MC張天賦、力臻、李妍、呂爵安、炎明熹、姚焯菲、張進翹、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧。

生力軍冠軍組合石山街亦都缺席。

心水清得樂迷應該看得出，今年生力軍拆開男、女及組合，金銀銅合共有9個獎，演出名單當中，竟然沒有環球歌手，得到生力軍男歌手銅獎曾比特、生力軍組合金獎石山街、銅獎P1X3L，以及女新人Kerryta。由於演唱會不限於得獎歌手，連商台DJ薛晉寧都有份演出，難怪商台底下就有人留言問點解mike、P1X3L等等歌手失蹤。

曾比特今年贏到生力軍男歌手銅獎。（IG＠mikeeeee）

P1X3L亦都不在演出名單。（p1x3l.weare）

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