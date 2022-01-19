陳海寧想做才女冀寫戀愛劇本　阿正激動爆料靈感來自感情生活？

陳海寧（Isabella）與阿正（黃正宜）今日（19日）在尖沙咀出席新年活動，陳海寧在接受《香港01》訪問時，透露了自己新一年的計劃除了客串更多ViuTV綜藝節目，更希望可以寫劇本，內容以戀愛題材為主，因為自己經常沉醉於腦海中的浪漫情節，寫劇本的想法於幾個月前已經萌生，臨近新年使她覺得這想法應該要盡快實行。

當Isabella被問到劇本的靈感是來源於現實生活還是劇集時，身旁的阿正突然說：「咪係囉！邊有咁多靈感啊，如果唔係來自生活上嘅話。」陳海寧就邊笑邊回答：「咩事啊，咁激動！」然後解釋自己沒有特別想過這個問題，只是在生活上遇到一些有感而發的事情就會記錄下來。隨後Isabella又被問到這些生活上的靈感是否來自於近期時，她就表示：「唔係啊！我嘅少女心係小朋友個陣積落㗎，積積埋埋好多年㗎啦！」

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