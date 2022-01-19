謝嘉怡雞手鴨腳學化妝　零妝上鏡被Pumpkin Jenn笑皮膚「極爆乾」

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）憑甜美外表和率真性格深受觀眾的喜愛，而她亦不時被讚貼地，她在工作以外的時間甚少化妝，用最自然的一面生活。日前，她就邀請了KOL朋友Pumpkin Jenn幫她化妝，拍片放上YouTube。



Lisa一向給人自然不做作的感覺。（IG@lisamarie_tse）

Pumpkin Jenn表示︰「以我所知，Lisa係一個完全唔會化妝嘅女仔（Lisa︰完全唔識嘅！），佢連skincare佢都覺得個質地好𣲷，佢唔想擺上去面，所以佢係唔會護膚啦，唔會化妝啦。」不過Pumpkin Jenn覺得Lisa「唔使化妝都好靚」！片段開始時，Lisa的臉上真的半滴化妝也沒有，除了臉色較暗沉，有些暗瘡印外，樣子也是漂亮的。Pumpkin Jenn示範化Lisa的半邊臉，另外半邊由她自己試試，Pumpkin Jenn直言Lisa的皮膚「極爆乾」，不過她笑言Lisa的臉好細，所以精華可以用好少就夠用，好抵用。只用了3個保養的步驟，Lisa就大呻好多步驟，她亦每事問，對於每樣化妝品都不熟悉好好奇，非常搞笑。

Lisa完全零妝上鏡。（YouTube影片截圖@Lisa-marie tse 謝嘉怡）

點擊下圖看Lisa的素顏樣和化妝過程︰

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Pumpkin Jenn好快手就幫Lisa化完半邊臉，到Lisa自己化妝時，勁雞手鴨腳。不過經過一番努力後，Lisa化得相當不錯，左右邊臉都看不出有大分別，Pumpkin Jenn都大感驚訝，想不到她這樣快上手！