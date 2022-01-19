愛回家丨Terry轉世變倉鼠嚇親家姐　網民：唔好用嚟講笑好唔好

為應對疑似倉鼠傳染肺染，政府（18日）公布「殺鼠令」，無綫（TVB）昨日兩大皇牌節目《東張西望》及《愛·回家之開心速遞》不約而同都與倉鼠扯上關係。

有倉鼠關注組向《東張》表示，單日收到數十宗棄養求助。（節目截圖）

因為防疫而要殺鼠，《東張》作為資訊節目不令人意外，有關注組透露，單日收數十宗棄養求助個案，又擔心有人隨便放生，倉鼠無法在野外生存，更可能成為隱形傳媒途徑。節目遇見飼主響應政府呼籲，由飼養十幾日到兩年不等，都忍痛將倉鼠交給漁護署人道毀滅。

有飼主將飼養兩年的倉鼠帶到漁護署。（節目截圖）

至於《愛·回家之開心速遞》再次天馬行空，諗到方法將倉鼠加入劇情，偶然間緊貼時事。昨晚第1482集《Terry奇幻轉世》，Terry（李偉健飾）因為演技太差被網民恥笑，突然心血來潮跟奇書《轉世重生自學大法》上山修練，大小姐（林淑敏飾）以為細佬失蹤，誤信有仙人將細佬變蟾蜍再變成倉鼠轉世。網民隨即講笑發起拯救Terry行動：「唔好做倉鼠呀！會被政府殺呀！」亦都有人說不合時：「倉鼠好可憐，唔好用嚟講笑好唔好。」

《愛回家》亦偶然貼題，大小姐誤信細佬Terry轉世成倉鼠，養了一晚。（劇集截圖）

點睇更Terry變倉鼠過程：

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