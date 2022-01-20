陳志雲爆同事疑受MIRROR幕後團隊不禮貌對待：對個別人員有啲怨言

陳志雲昨日（19日）在個人YouTube頻道上載名為「時事短評—難為了姜濤」的影片，當中提到姜濤近日受私追影響而且情況嚴重，希望愛惜姜濤的朋友可以多給他私人空間：「藝人喺鏡頭下已經相當大壓力，喺鏡頭以外自然希望有多啲自己生活空間。」



陳志雲提到姜濤近日受私追影響而且情況嚴重，希望愛惜姜濤的朋友可以多給他私人空間。（IG/ @keung_show）

另外，MIRROR IG小編最近爆出公關災難，不但隔空與鏡粉開火而且態度惡劣，隨即惹來網民及粉絲不滿小編的工作態度，最終要花姐出面代為道歉。陳志雲重提事件時亦表示曾聽閒電台同事遭受MIRROR幕後團隊的不禮貌對待：「我都聽過電台同事對MIRROR幕後個別人員有啲怨言，MIRROR個別成員久唔久都會嚟電台接受訪問。有啲同事係佢哋粉絲，知道佢哋嚟時就趁機喺直播室等佢哋，希望可以影一張相。有位同事話，當時跟住MIRROR嘅工作人員都幾唔禮貌同佢講『你屬於邊個部門？你咁樣嚟要求影相，有冇徵求過你上司同意？』結果場面搞到幾尷尬。」

陳志雲表示曾聽閒電台同事遭受MIRROR幕後團隊的不禮貌對待。（影片截圖）

陳志雲明白藝人時間相當緊迫匆忙，亦未必有空餘時間於訪問後與大家合照，不過卻能有一個更禮貌的做法：「可以代表藝人講一聲『對唔住，因為工作關係，今日唔可以多留影相。』我諗咁講大家都會諒解明白，唔一定要用到頭先嗰種語氣同語句表達。」他續指只是聽閒事件，不知道是否真的發生過：「如果真係發生過，就希望幫助MIRROR宣傳嘅同事可以參考下呢個意見，畢竟大家都係愛MIRROR先會有咁嘅反應。」

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不少網民均希望MIRROR幕後工作人員態度能有所改善：「MIRROR身後工作人員態度惡劣已經唔係第一次聽，仲要話有啲客戶都怕咗MIRROR，連志雲大師都咁講，希望幕後所有工作人員都改善，免得破壞MIRROR由零開始建立返嚟嘅成就」、「花姐應該重視Support Team的問題，個個仔都咁乖，但就比啲問題工作人員影響到啲仔仔就唔好啦！建立形象難，破壞形象容易！」

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