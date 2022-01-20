林子博感染新冠肺炎漸康復可外出　擔心性功能受損︰男人最痛嘅事

無綫娛樂台前主播林子博於，上年8月與一對子女移民到英國後，開設YouTube頻道拍片分享在英國的生活。林子博早前拍片表示自己不幸地染上新冠肺炎，但未知是Covid-19還是Omicron。他的病徵包括發冷、頭痛和連續發高燒。他當時的做法就是自我隔離，和通報國民保健署（National Health Service）。林子博近日再拍片更新自己的狀況，表示情況已逐漸好轉。



林子博拍片交代自己的最新狀況。（YouTube影片截圖@子博在英國）

林子博表示自己已休息了超過10日，現在的狀態已好了很多，聲音沒有再沙啞，沒有發燒等病徵。當日是他自己在家做快速測試，後來他應朋友建議再通報NHS，有關方面再寄PCR Test給他再測試，再測一次NHS告知結果是呈陽性反應，證實他患新冠肺炎，但一樣未知是Covid-19還是Omicron。「中招」後，他的發燒情況非常反覆，第6日有退燒，以為自己已康復，但原來他一停用退燒藥，又再發燒。之後又到囝囝有不適，快速測試也顯示他是感染新冠肺炎，之後又再報NHS等同樣程序。有關方面打給他，跟他講相應的處理方法，因為他已經過了10日的隔離期，對方就着他再用快速測試檢測一下，「如果冇嘢就可以出街喇！」

林子博講到囝囝的情況，他只發了兩日燒，幾乎沒有食藥，睡眠充足，一覺醒來就「乜事都冇」！所以囝囝已經重返校園了。而囡囡是由頭到尾也沒有不適，沒有感染病毒，所以家裏現在都回復正常。他感恩情況自己的不算太差，病情似是普通感冒。

林子博表示自己的情況已好轉，有關方面已跟他說可以出街。（YouTube影片截圖@子博在英國）

林子博講到自己留意病者康復後的後遺症的新聞，讀出一段報道指美國一名男子在康復後，出現性功能障礙、陰莖縮短了3.8厘米，林子博即言︰「嘩，好多喎！對我嚟講好多sorry，因為我本身已經所剩無幾喇，再冇多3.8真係唔掂。」另外，他讀到有研究指出有例子有相關的問題。他說︰「至於中咗Covid係咪真係會令到自己嘅生殖器官縮短呢，其實冇人知嘅，純粹係病者自己咁講，或者係有啲報道講有幾多percent會出現呢個問題，希望唔係真㗎啦，如果係真嘅話，其實對於男人嚟講，都係一件男人最痛嘅事嚟。短咗喎，邊度得㗎？雖然而家病完之後呢，好多人都話我身體而家有抗體，但係我係唔會因為咁而鬆懈，我唔會因為咁樣而唔戴口罩，我都係會好似平時咁樣。唔代表你中過一次有抗體唔會再中。」他直言病完後發現自己輕了近10磅。

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