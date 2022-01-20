Tyson Yoshi出售Gareth.T用過的紙巾　定價$9000一日後被官方移除

獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）經常與Gareth.T（湯令山）有音樂上的合作，為了籌集MV資金，Tyson Yoshi昨日（19日）就搞笑地將Gareth.T用過的紙巾放上二手買賣平台並標價$9000。正當網民質疑真偽時，Tyson Yoshi就在IG限時動態確認帳戶是他本人，更貼出Gareth.T用紙巾抹面的影片。隨即引來大批粉絲回覆表示對產品有興趣並詢問可否面交，非常搞笑。



Tyson Yoshi搞笑地將Gareth.T用過的紙巾放上二手買賣平台並標價$9000。（IG/ @tysonyoshi）

這單買賣更引起官方注意並回覆指疫情期間記得注意衛生，建議他們可以出售其他二手物品：「我們很高興看到Tyson Yoshi成為Carousell用戶，而今次更相當有創意地透過Carousell平台為下一個MV籌集資金，成為額外收入。不過疫情期間，在此提醒大家記得注意衛生。或者Tyson和Gareth可以考慮在Carousell上出售其他二手物品，例如衣物或NERF玩具槍，相信不少買家會感興趣。我們亦十分期待Tyson和Gareth的新作！」而Tyson Yoshi的產品亦已經被買賣平台移除。

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出售千奇百趣產品的還有美國女演員Stephanie Matto，她所出售的是「屁」，更表示粉絲覺得自己靚又欣賞她的性格，因而願意出錢買「屁」。於是她便每天收集自己的屁並放入小樽出售，一樽屁售價為$500美元，即約港幣$3899。據指她每月可賺$45000美元，即合共港幣35萬，這個賺錢方法真的不是人人做到。不過本月初Stephanie Matto因胸口痛送院，醫生診斷因「屁太多」而產生非常嚴重的「脹氣痛」，更建議她改變飲食習慣和服用抑制氣體的藥物，令她的賣屁事業劃上句號。

美國女演員Stephanie Matto出售自己的「屁」。（IG/ @stepankamatto）

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