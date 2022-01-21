森美疫情下有廣告拍幫補生計　笑稱可以落重本過年：終於有盆菜食

森美今日（20/1）現身觀塘，為加密貨幣兌換店拍攝廣告，他接受《香港01》訪問時坦言，自己過去也略有研究加密貨幣，卻找不到投資途徑，直至最近以加密貨幣購買NFT（非同質化貨幣）的風氣盛行，他決定趁拍攝廣告加深了解NFT市場，滿足自己求知慾：「依家NFT真係好hit，周杰倫有，香港好多藝人都有，甚至坂本龍一喺日本都攞音符嚟賣。呢個算係其中一個投資產品，分享自己創作嘅平台。（有冇諗過自己出NFT？）有呀，本身所講嘅分享就係咁，好似以前分享森美嘅相要去信和買，當然情況同其他人唔同，其他人可能係$50一張，我係$5一疊。或者係我將社交媒體嘅相同大家分享，$1一張咁畀大家攞。」他也想過錄下自己的愛情觀念，與用家分享，但希望大家不要藉價格升跌而炒賣NFT。

森美在疫情下獲邀擔任加密貨幣兌換店代言人。（葉志明攝）

森美坦言近期疫情再次升溫，有一個廣告及5個司儀工作要取消或押後，幸好自己花費不算多，能撐過收入較少的日子，如今在疫情下有工開，他笑說：「幸好呢個工作唔受疫情影響，農曆新年終於可以有盆菜食。本來就淨係食白粥同蘿蔔糕，蘿蔔糕入面係冇臘肉嘅，依家蘿蔔糕可以加返啲臘肉入去，一家人都可以食盆菜。」疫情下一對子女也將回歸在家上課的日子，森美指他們只上半日課，某程度上已經適應，不過子女認為能回到學校看到同學和老師會較高興，不過為求盡快清零，重拾正常生活，他們也需要暫時忍一忍，避免聚會。