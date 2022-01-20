晚吹︱陳俞希自爆曾目擊巴士痴漢公然自瀆：佢坐我隔籬！

BabyJohn（蔡瀚億）、陳俞希（Hailey）及梁祖堯所主持的ViuTV節目《晚吹 - 空肚講宵夜》，昨晚（201/1）一集以「公共交通工具」作主題，三位主持分別講述自己在交通工具上發生的難忘經歷。梁祖堯分享自己曾經在巴士上光明正大食飯盒、飲例湯，還不會倒撒在地上﹛而BabyJohn就透露在曾經乘搭舊式地鐵時，掛在車廂內的「波波」扶手突然被自己扯了下來，但是自己卻裝作若無其事，最後就把扶手放在地上就離開了。

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不過上述經歷都不夠Hailey的所見所聞令人震驚，她講述自己讀小學時，獨自乘搭巴士回家，坐在巴士最後一排的她，突然一位男子坐在Hailey旁邊，她並沒有太在意，突然她發現這位男子把手伸向褲子內並上下抽動，當時Hailey不理解發生什麼事：「個陣時仲細個，唔知原來咁樣係唔得㗎喎！」直至長大後回想事件才突然醒覺當時的男子正在自瀆，回想起這件事的Hailey仍然感到非常震驚。