陳凱琳吊帶Look大騷結實腹肌　新一年望「搣甩」標籤做自己

陳凱琳（Grace）剛出道時，因身材過分纖瘦而常常受到網民的討論，與丈夫鄭嘉穎於2018年結婚後，先後誕下兩子。成為媽媽的陳凱琳身材依然keep得好好，甚至比剛出道的時候更有看頭！今日（21日），Grace在Instagram上載多張照片，她身穿紅色吊帶上衣長裙，非常之Sharp。儘管拍攝的環境很昏暗，但是現場的燈光效果，令Grace的腹肌明顯地呈現在照片中，就連背影都好好看！她在帖文中還寫道：「I don’t like labels. （我不喜歡被標籤）」、「 I challenge you to not let labels define you — be your own label!（今年我挑戰你不要讓標籤定義你——做你自己的標籤！）」，令網民紛紛大讚「又型又靚」、「靚到癲」。

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