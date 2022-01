陳凱琳吊帶Look大騷結實腹肌　新一年望「搣甩」標籤做自己

陳凱琳(Grace)剛出道時,因身材過分纖瘦而常常受到網民的討論,與丈夫鄭嘉穎於2018年結婚後,先後誕下兩子。成為媽媽的陳凱琳身材依然keep得好好,甚至比剛出道的時候更有看頭!今日(21日),Grace在Instagram上載多張照片,她身穿紅色吊帶上衣長裙,非常之Sharp。儘管拍攝的環境很昏暗,但是現場的燈光效果,令Grace的腹肌明顯地呈現在照片中,就連背影都好好看!她在帖文中還寫道:「I don’t like labels. (我不喜歡被標籤)」、「 I challenge you to not let labels define you — be your own label!(今年我挑戰你不要讓標籤定義你——做你自己的標籤!)」,令網民紛紛大讚「又型又靚」、「靚到癲」。

