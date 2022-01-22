黃偉文公開鬧Paco黃柏高擅改楊千嬅《MR.》歌名：離題到爆又老套

填詞人黃偉文（Wyman）多年來為無數位香港天王、天后級歌手填詞，包括容祖兒、楊千嬅，陳奕迅等等，近年就為男團MIRROR成員創作出數首Hit爆作品，如Edan（呂爵安）的《E先生 連環不幸事件》，教主Anson Lo（盧瀚霆）的《Megahit》等。歌詞以至歌名均是創作人的心血，不過Wyman昨日（21日）就在IG發文嬲爆表示作品曾多次被擅自改名，更點名「Paco旗下好多首，粒聲唔出自己求X其改個歌名，到出咗街我先知」，批評這個行為是不尊重創作人的心血。



Wyman在IG發文嬲爆表示作品曾多次被擅自改名，更點名指黃柏高旗下多首作品都出現同樣情況，批評這個行為是不尊重創作人的心血。（IG/ @concertyy）

Wyman在帖文中提到當年為楊千嬅寫下歌曲《MR.》，但歌名卻在未諮詢他的情況下被擅自更改，直指歌名「離題到爆又老套」，更點名指黃柏高旗下多首作品都出現同樣情況：「可想過你那弱點，就是我剛剛想要。而家個歌名叫Mr，離題到爆又老套。只不過係Paco旗下好多好多首，粒聲唔出自己求X其改個歌名，到出咗街我先知嘅歌之一。其實問吓我先都係一個電話啫，又有幾難呀？如果我唔係每一個字都執着要撚到最好先見人，我就唔應該做填詞人啦，唔好立亂改我啲嘢，更何況係歌名，呢啲咪叫唔尊重囉。所以唔好郁作家嘅心血，否則真係記你一世。」網民表示先諮詢創作人是基本的尊重，亦有不少人希望Wyman可以透露原本的歌名。

Wyman在帖文中提到當年為楊千嬅寫下歌曲《MR.》，但歌名卻在未諮詢他的情況下被擅自更改。（IG/ @concertyy）

其實Wyman被擅改歌詞、歌名都並非第一次，早前他曾公開1997年新加坡歌手許美靜《傾城》手稿呻被擅改歌詞，但因年資尚淺只能無奈接受。之後就有張學友、林憶蓮的《日與夜》歌詞，他更留言指出街版「九唔搭八」：「我不強求塗鴉者有足夠的文學修養知道自己的添足有多平凡，所以這我就先不計較了，但用『收起』對應『記憶』的騎呢、『終會』配『最好』的九唔搭八⋯⋯如果居然有人唔係先入為主或者聽慣聽熟有感情而真心覺得『唔係喎，而家個出街版好啲喎好似』，咁呢位朋友的文字品味也十分日與夜。」

張學友林憶蓮《日與夜》歌詞被擅改 黃偉文斥出街版「九唔搭八」

點擊下圖睇真啲《日與夜》和《傾城》歌詞手稿：

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