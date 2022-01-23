王卓淇神隱後再度活躍於IG　驚現公仔樣網民大呼唔認得

2014年港姐亞軍、現年30歲的王卓淇（Erin）自去年離巢無綫後，轉戰內地做歌手。以往她不時在IG派福利，近乎是一日一po，但自去年6月大概播完她在無綫有份參演的劇集《逆天奇案》後，出po的次數就少了很多，令網民都相當關心。不過自今年開始，她似乎又重新經營IG。而她早前在抖音上載一段翻唱張天賦（MC）的大熱歌曲《反對無效》亦引起網民的討論，網友批評她的音準和咬字有問題，令她更拍片回應。



以往Erin近乎一日一po貼靚相。（IG@erin__kay）

神隱了一陣子的Erin，現時不時在IG出po，但有網民表示她的樣子又變美了。她在選港姐及入行初期，臉部的腮骨明顯較闊，但也是一位靚女，她現在的臉又小又尖，樣子更可人。不過其實Erin之前也曾被網民暗串P圖，表示︰「你們說我太喜歡P圖，好吧！這次發張原圖。」而且，Erin的新相似乎是加了重重的濾鏡效果，透過filter再蓋上妝容，所以看上去化妝就不太自然了。

新相好似靚過頭，更有網民話似公仔。（IG@erin__kay）

2014年選港姐奪得亞軍後入行的Erin在廣州越秀區出生。她入行後在TVB有劇集演出，亦慢慢受關注，例如在2017年的《全職沒女》中首度分飾「范泰晞」及「蔡小柔」兩個角色而受到注目。而其實Erin的家底也是外界的討論話題，有指她的爸爸是護膚品生產商，內地營運超級廠房，面積有50萬呎，家人亦在海外有不少物業投資，所以她一直被指是無綫富家小花之一。又有傳Erin在香港和內地都有物業在手，十分富貴。愛曬長腿和好身材的Erin，曾上載影片力證自己沒有P圖，對網民的言論作出反擊。

點擊下圖重溫Erin自出道以來的變化︰