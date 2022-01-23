東張西望丨ViuTV《IT狗》現實版？　展覽會借MIRROR𠱁商戶入局

有商戶疑受騙參加展覽會，但貨不對辦。（節目截圖）

ViuTV劇集《IT狗》嘲諷好多初創企業用口才集資，最後貨不對辦。今日無綫（TVB）節目《東張西望》報道，有商戶投訴上年遭策展商𠱁入局，參加早前在亞博舉行的跨年展覽會，最終現場冷清清與招商時有好多大落差，策展商招募時甚至承諾會邀請MIRROR及ERROR等當紅組合，展覽舉行時連舞台也沒有。

MIRROR宣傳變鏡粉攤位。（節目截圖）

節目指收到多個參展商投訴，跨年展覽會貨不對辦，規模、抽獎縮水，宣傳及直通車亦都變少，有參展商講明：「佢話請明星表演，我有問過佢，佢會係MIRROR同ERROR或者其他明星。」事實是展覽會最終沒有搭建舞台，兩個組合當然沒有出現，反而變成鏡粉圍爐擺檔賣精品，有商戶形容：「完全覺得佢欺騙成份好重，根本客路都唔同。」《東張西望》有訪問大律師陸偉雄，他指商戶可民事索償，而節目亦有向策展商查詢，不過對方兩日以電郵回覆：「不作回應。」

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