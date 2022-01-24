青春不要臉丨伍樂怡「食糖水」影射黃日華？　監製解構背後原因

無綫（TVB）劇集《青春不要臉》大玩懷舊，用一眾新生代演員重現美好的八十年代光影，加上電腦特效，活用舊片之餘又可令新人挑戰舊角色。《青春不要臉》活用的經典作品，除了《蓋世豪俠》、《新紮師兄》、《流氓大亨》等劇集，亦有港姐等大騷。

吳天佑帶伍樂怡去「九龍塘食糖水」，有網民猜測影射當年黃日華。（劇集截圖）

有網民發現，上周四（20日）播出一集，姜之妍（伍樂怡飾）與葉鎮煌（吳天佑飾）要為大騷表演，不過葉鎮煌遲到，加上曾帶姜之妍去「九龍塘食糖水」，導致姜之妍上台前反面，葉鎮煌最終遷怒許士賓（林正峰飾）、齊輕舟（丁子朗飾）等人。由於伍樂怡與吳天佑在舞台上演重一幕《射鵰英雄傳》劇情，有網民猜測劇集玩踢爆指黃日華當年曾追求翁美玲！

伍樂怡在《青》劇中重演過好多經典角色，包括83年版《射鵰英雄傳 》翁美玲。（劇集截圖）

《青春不要臉》監製林肯接受《香港01》訪問指，「九龍塘食糖水」只是劇情需要並配合伍樂怡與吳天佑的原型片段，故事要有轉折位讓幾位訓練班同學不能上台表演，所以構思出「食糖水」鬧交戲，與當年劇集主角無關，而訓練班四人之後去避風塘食宵夜，呼應九龍塘食糖水」。而伍樂怡與吳天佑的台上表演片段，原型其實是83年的劉德華台上表演片段！

這段片原型是劉德華。（影片截圖）

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