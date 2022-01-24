熊黛林爆嫁豪門後迷失自我　復出想找回自己：天天不知道在幹什麼

現年41歲的名模熊黛林（Lynn）自從於六年前嫁給億萬富二代郭可頌後，漸漸淡出幕前兼專心相夫教女，近日才復出拍劇《家族榮耀》。她最近接受訪問時提到自己之所以復出幕前，是因為嫁入豪門之後就像迷失了自我一樣，很想回歸社會找回自己。
Lynn接受內地傳媒專訪時表示，雖然在《家族榮耀》中飾演的是豪門的少奶奶，但與現實中確實為豪門新抱的她生活非常不同，她笑稱日日去high tea和開派對的場面雖然我多多少少都有聽聞過，但大概只能在電視或八卦雜誌上才看得到：「也沒有真實的去體驗。」
淡出幕前多年，Lynn坦然復出是因為一直很喜歡演員這個身份，長時間沒有演過戲覺得技癢，但另一個最大的原因是因為長時間留在家中非常難受：「我閒着真的閒到，就覺得好像迷失自我一樣，天天不知道自己在幹什麼，就是每天在那裏跟寶寶玩、帶她們上學。」她認為應該盡快回歸社會：「很想找回自己，很想找回自己的事業。」
作為一對雙胞胎女兒的媽媽，Lynn笑言全職湊女比起拍戲辛苦得多，而她表示拍戲是自己放鬆和紓壓的方法，幸好老公都非常支持自己，並向她承諾：「你放心的去拍戲吧！你不在的時候我會照顧兩個寶寶的！」
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