愛回家丨呂慧儀離家出走　張景淳放逐「估你唔島」回歸要過五關

無綫劇集《愛‧回家之開心速遞》去年尾迎來高潮，「龔水戀」及「蓮輝戀」同日擺酒令兩段關係大推進，不過有傳高層曾勵珍（珍姐）不滿張景淳因為遲到要被照肺，其後張景淳更自爆會暫別劇組，謠言滿天飛。
近日有人戥張景淳呻慘，表示劇集要改名做《難·回家之傷心速遞》應景。今日（25日）有報道指，張景淳飾演的龔燁將要到「估你唔島」公幹，而呂慧儀飾演的熊若水亦會離開熊家，搬到新居但可惜要獨守空房。報道又指農曆新年會有熊家、龍家及另一個大家庭，未來劇情重心就會在熊家、大四喜、Rebecca、Peter與孖姐、朱凌凌及熊心如身上，意味龔燁要回歸，都要等以上五條故事線交代得七七八八，才會有眉目，至於嬌妻熊若水就未至於受到株連，滕麗名及呂慧儀都露口風，熊若水會經常回家食飯，觀眾仍可聽到她叫「阿爸~」。
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