Kylie C.鄭杞瑤減磅成功多謝唐安麒　曬性感身材消除網民心中迷惘

現時25歲的Kylie C.（鄭杞瑤），於去年參加唐安麒擔任星級評判的Ace Talent模特兒奪得演藝亞軍及Face of Hong Kong模特兒冠軍，今日（25日）在Instagram上透露自己參加比賽時，因外貌及身形受到不少網民的冷嘲熱諷，後來因有Ace Talent首席評審唐安麒提供減肥餐單，所以她快速減肥成功。

她表示剛從英國回港後任職行為治療師工作，但是卻極度迷惘原本迷惘的她，現在感受到未來有一點快樂的曙光，又向當時支持她的網民道謝：「依家總算對未來有一點快樂的曙光，我會好好努力，勿忘初衷，希望繼續能夠得到大家的支持！」並曬出多張靚相，見到Kylie身穿開口超大的V領衣服，大騷性感身材，衣領上的綁帶成為了目光聚焦的地方，不少網民激動留言：「我已經不在迷惘」、「繼續支持你」。

25歲Kylie C.鄭杞瑤電暈「藍仔頭」 擁滿分身段仲係史詩級學霸？

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