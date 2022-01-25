黃子華宣傳新戲《飯戲攻心》事隔22年與Do姐合作　被踢爆愛改劇本

鄭裕玲和黃子華這對因電視劇《男親女愛》而成為經典劇集情侶，繼3年前兩人在C君婚禮重遇後，近日子華神為賀歲片《飯戲攻心》宣傳，與導演陳詠燊（Sunny）接受Do姐主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，兩人自拍劇以來，22年後余樂天和Miss Mo因工作再聚首一堂。

鄭裕玲和黃子華22年後因工作再聚首一堂。(《男親女愛》影片截圖)

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昔日工作上拍檔碰頭，Do姐把握時間追問子華為何今次只參與演出，沒有投資做老闆，子華苦笑謂：「上次自己做老闆的《乜代宗師》雖然票房過三千萬，但部戲拍得很貴，蝕了很多錢，發覺自己做老闆真的搵笨，所以今次都係做返演員好啲，而且難得導演 Sunny 找他演出前已經有一個完整劇本給他，故事很引人入勝，看了劇本後很快便答應下來。」而Sunny亦坦言今次的創作，以一個家、六個人、四餐飯，運用一個場景去完成整部戲，對他而言很具挑戰性。

子華神為賀歲片《飯戲攻心》宣傳，與導演陳詠燊（Sunny）接受Do姐主持的電台節目《口水多過浪花》訪問。

Do 姐回想當年與子華拍劇時，子華不時大量改劇本對白，Do姐算舊賬妙問他今時今日有否仍繼續這習慣，子華妙答：「我今次以舞台劇演員心態去演這部電影，所有收到的劇本我都當是莎士比亞的劇本，試問你又點會去改沙翁的劇本呢？」

子華笑說Sunny 劇本堪比莎士比亞。

子華透露沒戲開的日子，自己會注重保健身體，閒時睇醫生調理身子、多做運動，有次睇醫生還撞到發哥。提到發哥，Do姐即追問可有跟發哥跑步，子華笑言發哥做運動的時間，他才開始作息。不過那次在醫館撞到發哥，子華覺得不可思議的說：「發哥又真的很熱心教我跑步，還要在人來人往的電梯大堂，講足十分鐘，很有心，且毫無架子。」Do姐順勢託子華下次撞到發哥，幫她帶句話，邀請發哥上她的節目；子華對Do姐的要求承諾無問題，但不知下次幾時會撞到發哥！

子華對Do姐的要求承諾無問題，但不知下次幾時會撞到發哥！

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