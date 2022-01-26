COLLAR成員Winka自爆三年前陷低谷期　靠兩大「好習慣」反彈成功

現年23歲的Winka（陳泳伽）早前在ViuTV選秀節目《全民造星IV》排名第七位，及後更獲選中與其他參賽者組成8人女團COLLAR，而她出道後亦因為新造型與「達達星人」高度相似而受到網民的關注，更她回應時更盡顯極高EQ，獲得不少網民讚好。

COLLAR成員Winka新造型炒車？ 被指激似「達達星人」網民戥唔抵

不過，情商高又樂觀的Winka昨日（25日）在Instagram的限時動態中，自爆曾於2019年陷入低谷期，不但沒有動力做事情，還未能好好控制自己的情緒，為了改變自己，Winka培養閱讀興趣及寫日記習慣，又與網民分享了自己的金句：「魚不需要學習如何爬樹，只要游得比天敵快。」相信是Winka這種心態，我們才能看見現在的她！

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