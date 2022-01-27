李佳芯戀情疑有新進展　有人爆料竟係馮盈盈緋聞前度鄭衍峰？

李佳芯（Ali）近日的緋聞事滿天飛，早前傳出與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀一年，最近又有兩人的親密照流出，Ali隨後否認事件，指與Mark「從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間」，昨日更忽然缺席，Mark公司旗下的活動。Mark表示對事件感到不開心，說會考慮之後避免與TVB藝人合作，指自己在TVB「每年仲會落過千萬廣告」，希望樂易玲有交代，事件愈來愈升溫！

李佳芯與蟲草大王陳恩德風波 樂易玲：尊重藝人意願是經理人責任

李佳芯被「蟲草大王」陳恩德指直脾氣 十件Ali鮮為人知的事你要知

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今日有傳媒收到讀者爆料，指Ali在上年生日時與一名秘密男撐枱腳，該人亦是TVB人，疑似是曾傳出與馮盈盈有戀情的鄭衍峰！有偷拍相片看見男方的半邊臉，形態的確和鄭衍峰有點相似。男方回應傳媒時指與Ali從來沒有食過飯，兩人只會在公司見面，更沒有追求Ali的意思，全面否認事件。而Ali亦指該飯局只是與普通朋友食飯，食完飯便要開工，並未有指明該位秘密男是誰，更說最近大家對自己的感情好多揣測，多謝大家關心。

李佳芯｜「蟲草大王」曾將御藥堂上高峰 五件陳恩德你不知道的事

TVB藝人鄭衍峰（Leonard）入行5年。

TVB藝人鄭衍峰（Leonard）入行5年，在2021年終於成功在主持方面正式彈起。2021年電視上經常可以看見他的蹤影，他分別主持了多個節目，有《港產旅行團》、《識貨》、《麻雀鬥室3決1》和《識貨2》，而在TVB的大型LIVE SHOW中也擔任了司儀的工作，包括《東京奧運》和《歡樂滿東華》，這個成績絕對是良好。

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