一文睇清黃曉明Angelababy六年婚姻時間線　由媳婦兒變成陌路人

黃曉明及楊穎（Angelababy）兩人共同於微博宣布離婚，同以一句「感恩過去所有，未來仍是家人」作結，六年婚姻正式玩完！此事在內地娛樂圈猶如發放震撼彈，雖然兩人一早已有不少離婚傳聞，但一直只聞樓梯響，兩人都沒有為事件解畫，今次毫無預警下宣布離婚，的確令不少人感到震驚。

近年二人似乎選擇低調處理感情事，不但在生日和情人節這些名正言順放閃日子都不見其曬愛蹤影，在公開場合中，雙方互動亦見陌生疏離，不似以往一般會高調慶祝及出雙入對。以下為大家整理Baby和黃曉明傳婚變的時間線，當中似乎可見端倪，亦有些顯然是惡意炒作。

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Angelababy帶仔仔機場現身 小海綿肥嘟嘟皮膚滑到似剝殼雞蛋（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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其實不少名人都試過「閃離」，以下立即為大家盤點11段短命婚姻，最短的一段竟然唔夠三日？👇👇👇