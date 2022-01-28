鐵拳英雄|劉天龍演活「金順龍」　做廿年閒角入不敷支:連底薪都冇

無綫（TVB）《鐵拳英雄》雖說是但成本製作，但劇本紮實而緊湊，得到不少好評。劇中也起用了不少平時難得一見的演員，兼給予了不少戲份，亦令為整套作品加添了幾分新鮮感，其中就有不少人提及飾演金家三少「金順龍」的劉天龍。



飾演金家三少「金順龍」是劉天龍從影以來最多戲的一次。（《鐵拳英雄》截圖）

不說不知道，原來劉天龍與胡定欣和黎諾懿一樣是2001年加入TVB。他接受《香港01》訪問時，就表示自己今次飾演「金順龍」，是他從影而來最多戲份的一次。他說：「初頭我都以為個角色係閒角，冇casting冇監製導演乜都冇㗎，係返到公司試造型收到劇本，先發現本劇本都幾厚，其實陳國峰（飾金燦龍）未死之前我都冇咁多戲，係佢死咗之後我先愈嚟愈多。」

有連戲！（《鐵拳英雄》截圖）

劉天龍表示，自己在21，2歲就已經入行，說：「入行前我係做普通文職，本身好鍾意唱歌嘅，但係嗰時新秀又未有，咁啱有訓練班就入咗去。好好彩，啱啱讀完就去拍《衝上雲霄》做學員，仲可以飛去澳洲14日，開心回憶嚟。就係咁就簽咗TVB啦！」就是這樣，劉天龍一做就做了10多20年，不過演戲生涯之中，他做得最多並不是「金家三少」這種奸角，而是警察、紀律部隊。他說：「唔記得做過幾多次啦，多到數唔晒，我諗50次以上一定有，反恐、學員、PC、情報科、重案、ICAC、獄警、機場特警全部都做過，仲有古裝嘅官差添！所以之前《Sunday好戲王》仲攞咗個「官差王」獎，哈哈。飾演警察的次數比吳卓羲還要多出不少！

劉天龍做過好多警察角色。（IG圖片）

劉天龍做過好多警察角色。（IG圖片）

雖則演出機會多，但戲份往往是「行行企企」的閒角，問到他有沒有考慮過另尋出路時，他就說：「大樹好遮蔭，我知自己仲有不足，所以喺木人巷訓練吓係好嘅，不過捱咗差唔多廿年，你問我梗係想多啲發展機會啦！之前王維基開台，如果唔係我啱啱簽咗約，我都想去試吓。我梗係想撈啦，等緊機會啫，都擺咗咁多年心機就只係等機會發揮。得唔得唔緊要呀，試咗先啦。」

早幾年劉天龍仲會北上登台。（IG圖片）

近年社會環境下，原來對他影響都頗大，憑住在香港的知名度，往皇都會有一些中國內地商演或登台工作，但現在已幾近變零。他說：「媽咪年紀都大啦，70幾歲，除非好有機會我先會全力上去發展。前幾年都有登台騷，每次萬幾蚊，一個月6，7次都幾好搵㗎！而家就冇晒，所以每晚咪坐喺度等9點半睇返自己演出囉，哈哈。」

早幾年劉天龍仲會北上登台。（IG圖片）

他續說，現時靠工作真的是捉襟見肘，甚至是入不敷支，說：「呢一行係咁，當你覺得冇嘢做想走嘅時候，又突然間有希望有機會，之後又會冇咗，就係咁捱吓一年捱吓又一年，咁就廿年。呢廿年一路做都開心嘅，因為真係鍾意。講起其實都幾諷刺，自從我拍完呢套戲之後真係停晒，連路人甲都冇人搵我做！而家轉咗「一騷」約，連底薪都冇埋。收入唔多真係食緊以前啲老本，真係見步行步，坐喺度等運到。」