袁詠儀曾曬張智霖父子溫馨合照　竟激嬲魔童：你立刻把它給刪了！

袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）是圈中的模範夫妻，兩人結婚20年依然非常恩愛，囝囝張慕童（魔童）更完美集合父母的優點於一身，細細個已經生得十分靚仔，不過隨着他長大，鮮有公開露樣。去年父親節，靚靚曾Post出一張魔童同Chilam的合照，兩父子坐在梳化上，露出長腿，獲不少網民大讚基因強大！不過靚靚日前在內地綜藝節目《我的小尾巴2》中就大爆原來此舉竟激嬲魔童，最後靚靚唯有刪除。



去年父親節，靚靚曾Post出一張魔童同Chilam的合照，兩父子坐在梳化上，露出長腿，獲不少網民大讚基因強大！（微博@袁詠儀靚靚）

靚靚透露正值青春期的魔童十分在意自己的形象：「以前我發他的照片我都不需要問他的，父親節我發了一個是他跟他老爸兩個人坐在沙發，露着一個長腿的，他一看以後衝出來，『你立刻把它給刪了』這樣，我說『蠻好的』，『刪掉！』那我就刪除了，然後過了一陣子我問他剛剛為什麼那麼生氣，你能告訴我什麼原因嗎？他說『我穿的那條是睡褲來的』！當然我也理解他現在這個年齡是很在意這個事情的，但我覺得那個可以態度好一點。」

魔童好嬲，要求媽咪即刻刪除。（影片截圖）

魔童十分在意自己的形象。（影片截圖）

靚靚更笑言現時Post相失去自由，事前要先經囝囝同意：「現在我每發一個照片，我都先得到他的允許。（所以慶生發的那個他baby時候的照片也是他允許的？）對，他審過的。」現年15歲的魔童愈大愈靚仔，擁有一頭鬈髮的他生得又高又瘦，身高拍得住爸爸，鼻高高、眼睫毛長長的他青靚白淨，五官輪廓似足Chilam同靚靚的混合體！

靚靚Post相前要先問過魔童。（影片截圖）