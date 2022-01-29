《倒轉地球》配新詞變賀年歌　薛家燕聯同大小姐送水輝拍MV

陶大宇翻唱劉德華的《倒轉地球》，以獨特唱腔及鬼馬水撥手勢，人氣一時無兩！近日無綫找人將《倒轉地球》重新填上賀年詞，改成賀年歌《今年好笑口》，並由薛家燕 (家燕姐) 率領一眾藝人合唱，包括林淑敏、許家傑、鄭世豪、譚嘉儀、鄭俊弘、滕麗名、呂慧儀、謝東閔、伍富橋、谷婭溦、林穎彤、戴祖儀、施匡翹、蘇韻姿以及陳浚霆等。

一齊拍MV。

早前，家燕姐聯同《愛‧回家》的大小姐林淑敏、許家傑與鄭世豪，到沙田龍華酒家拍攝這首賀年歌的MV，還找來麥秋成排舞。家燕姐話：「大家都知呢排陶大宇嘅〈倒轉地球〉好hit，我哋唱呢首歌因為個節奏好輕快、開心，歌詞全部都係講恭賀新禧，疫情之下都希望大家開開心心。今次拍MV有十幾個藝人參與，同我一組係《愛‧回家》嘅大小姐、許家傑同鄭世豪，第一次合作大家幾合拍，幾個鐘頭就拍晒。」

回憶返晒嚟。

今次重返龍華酒家拍MV，令家燕姐重拾多年前回憶，家燕姐表示：「五十年前我已經喺呢度拍電影，我見到佢哋啲牆貼住我當時拍電影啲相，嗰時得十幾歲，我同曾江、胡楓喺呢度拍咗唔少青春電影、歌舞片，拍完都係留喺嗰度食乳鴿，嗰時都好多人去龍華食嘢同影相，當一個影星嘅追蹤點，而今次嚟到，老闆娘特別嚟招呼我哋，整咗佢哋最出名嘅燒乳鴿，又煲粥俾我哋，老闆娘仲特別攞咗瑞士好靚嘅植物俾我返屋企種，好似香薰咁，又可以做肥皂，好有心……」

家燕姐同鄭世豪。

而大小姐一直好希望可以同家燕姐同台唱歌，今次終於願望成真，大小姐說：「希望疫情快啲過去，大家可以一齊再熱熱鬧鬧、開開心心。」提到願望，許家傑就表示：「最緊要係身體健康！希望可以同家燕姐一齊跳十字步，哈哈！」家燕姐就謂：「希望我哋演藝界多啲騷，哈哈！雖然大家去唔到街，可以喺屋企睇電視，睇到我哋嘅MV。」