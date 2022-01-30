張智霖唔評論「魔童」疑同金髮女同遊迪士尼：我自己都好忙冇留意

劇集《家族榮耀》於2月7日TVB首播，今天（30日）一眾劇中演員現身TVB電視城宣傳這部劇中。張智霖（Chilam）是劇中主演之一，他亦很久沒有劇集在香港播放，他說：「可能TVB比較少嚟，我覺得最開心套劇喺香港播，因為屋企人可以睇到，呢個係港劇，希望香港觀眾喜歡。」

Chilam笑言有聽說過將會開拍第二季。（梁碧玲攝）

早前由陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰及梁漢文主演的大陸綜藝節目《大灣仔的夜》，月初播出的第8集說到他們五人坐船出海時，突然想念香港這地方，其後張智霖提議大家上同一艘船，並駛到香港維港遊一小時再回廣州。當然船隻不能駛入香港，需要取消行程，眾人面露失落表情，由於他們坐的像快艇，有網民笑言他們像偷渡，節目變成偷渡節目，不少內地網友都有一起批評。Chilam訪問中回應：「大家都誤會，一個邏輯上嘅誤會，當然做嘅嘢要合法先，我哋好似聽過首先絕對唔可以上岸係第一點，必須要遵守。第二點就係呢個係美麗嘅幻想，冇實現到，已經過咗去。我覺得一個成功節目正評同批評都要接受，有多人討論證明好多人關注。睇你從邊個角度睇。」

Chilam講到今年會喺香港過年。（梁碧玲攝）

另外Chilam的兒子「魔童」張慕童近年都備受外界關注，尤其是早前15歲生日，他在IG上載了與一名金髮美女同遊迪士尼的照片，當然並不只有二人，不過有網友猜測這是他的女友，作為父親的Chilam則回應沒有留意：「我唔知，我自己都好忙，冇留意。其實佢亦都唔係一個藝人，唔需要特別放大佢講嘅嘢。我覺得佢係普通市民，佢鍾意玩咩媒體都有佢自由，我覺得必須要尊重每一個人私隱，所以佢做咩都得。」

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