黃宗澤吳卓羲微信直播唱歌3千幾萬人睇 都不及楊千嬅新髮型搶鏡

黃宗澤一路唱郭富城嘅《動起來》、一邊模仿Aaron的舞姿。

無綫電視早前正式入駐微信視頻號，迎接香港回歸祖國25周年。由無綫電視策劃及製作的「香港群星新春互動直播演唱會」，昨晚（30日）在TVB微信視頻號直播，群星聚集香港、上海兩地獻唱，吸引了3,463萬人觀看，刷新了該平台視頻號直播的新紀錄，而線上點讚人數亦超越1,967萬，反應相當熱烈！

千嬅新髮型內地網民激讚。

當晚無綫總經理（節目內容營運）曾志偉及汪明荃、李克勤、張智霖、葉蒨文、楊千嬅、杜麗莎、草蜢、任賢齊、肥媽、王祖藍、李亞男、黎耀祥、陳豪、陳展鵬、單文柔、馬德鐘、蕭正楠、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、羅子溢、胡定欣、胡鴻鈞、《聲夢傳奇》學員等輪流獻唱演出，群星拱照耀新春！楊千嬅新髮型更成為內地網民焦點，大家都留言讚她有耳目一新的形象。

汪明荃率領一眾聲夢學員及黎耀祥、張智霖，一同顯唱賀年歌。

一眾表演環節中，以「顏值四子」黃宗澤、吳卓羲、馬國明及羅子溢合唱的《動起來》最有睇頭。其中具備歌手跳唱經驗的黃宗澤及吳卓羲可謂由頭帶到落尾，不但唱起歌時七情上面，更「舞神」上身爆Chok非常，吸睛度爆燈。未知是否受到兩位同伴「刺激」，出名「天然呆」的馬國明亦真的「動起來」，不時隨著節奏擺動的他，興之所至更晒出大絕「彈弓跳」，成功搶灘！至於榮升爸爸級的羅子溢，則全程表現明顯怕醜，更不時傻笑，相當可愛。

點擊䏲楊千嬅最新造型