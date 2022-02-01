央視春晚｜陳坤臉部小動作搶盡眼球　網友：師到炸

現年45歲的陳坤相隔10年再度登上央視春晚（中國中央電視台春節聯歡晚會），同男星王嘉爾﹑蕭敬騰﹑彭永琛一起表演合唱《黄河長江》，沒想到陳坤的一個臉部小表情搶盡鏡頭，在微博掀起熱話，意外成為今年春晚另類焦點。

陳坤﹑王嘉爾﹑蕭敬騰﹑彭永琛一起表演合唱《黄河長江》。（影片截圖）

在陳坤唱第一句的時候，其高顏值的樣貌已經相當吸睛，沒想到隨後其左邊的眉毛會隨着他的歌聲擺動，而且擺動的幅度相當大，頓時讓不少網友感到驚奇。然後在唱第二段歌詞的時候，他的左邊眉毛依舊在擺動，彷彿是伴隨他的歌聲在跳躍，整段表演他的吸精點最精彩，完全搶盡其他三位男星２王嘉爾﹑蕭敬騰同彭永琛的風采，意外在微博建立一個名為「陳坤眉毛」的討論話題，讓不少網友激讚：「眉毛很有特點」﹑「挑眉真的是師到炸」等，對他有讚無彈。

陳坤的挑眉動作意外搶焦點。（影片截圖）

陳坤成為最吸精一位。（影片截圖）

另外，有網友還翻查10年前的他登上春晚的畫面，發覺原來當年的他亦都是有挑眉毛的動作，而如今10年後的他已是一位45歲的中年男人，但無論樣貌還是身材都同當年沒有太大分別，讓不少網友直呼他根本沒有改變，像個少年似的，絕對不輸時下年輕男星。

10年前的陳坤同現在沒有太大分別 。（微博圖片）