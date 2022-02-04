翟伯伯一句說話令Coffee林芊妤知事有蹺蹊　新年同仔仔感情破裂？

林芊妤（Coffee）與仔仔翟德彥（伯伯）出名感情好好，在Coffee的社交平台上經常會看到母子之間的趣事，但是在年初二這天二人的感情好像受到了影響。在昨日（2日）Coffee在自己的Instagram上發布了一條短片，在影片中Coffee向伯伯索取手中的最後一粒糖，但是伯伯卻退後拒絕媽媽的要求，Coffee見狀就說：「咁我呢？你又話你好愛我嘅？」而伯伯就說：「我愛你，不過……」。

Coffee向伯伯索取手中的最後一粒糖（IG/@coffee89921）

之後伯伯見到有親戚在雪櫃找其他糖時，就馬上向Coffee說：「哥哥拎緊啦！」不過依然沒有把手中的糖果與媽媽分享，而Coffee就更加激動說：你又話愛我，咁唔係應該將所有嘢畀晒我咩？」伯伯居然回答：「冇晒啦宜家。」場面非常好笑，其他親戚聽到後都忍俊不禁笑出聲。而Coffee就在貼文中寫道：「一聽到男人講不過就知道事有蹺蹊」，看來對伯伯這句說話有很深得感受，而網民見到都覺得好好笑：「新年都比難題人」、「一有糖就連呀媽姓咩都唔知」。

點擊下圖看影片截圖：

點擊下圖睇下林芊妤同囝囝的日常：