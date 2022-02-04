COLLAR︱So Ching尖沙咀街頭隨手做呢個動作　獲當事人留言道謝

人氣女團COLLAR出道後，一直都是網民討論的話題，昨日（3日）成員So Ching（蘇芷晴）在Instagram進行直播時，有網民突然在評論區向她道謝。原來是上星期六So Ching陪友人搭車到尖沙咀，在下車後就有一位爸爸就乘搭同一輛車，不過由於他一抽二袋又要照顧兩位小朋友，其中一個還是手抱嬰兒，因此行動非常不便，上車後關不到車門，而So Ching見狀就主動為這位爸爸關上車門，減輕他當時的負擔，隨後這位爸爸就在So Ching開直播的時候向她這個熱心行為道謝。

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