圍爐迎虎年｜廖子妤立志做導演　余香凝向同門催婚做媽媽特別入戲

天下一將士旗下藝人余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、麥子樂、徐頴堃（Erica）、余潔滢（Zoe）、林千渟和梁式昕（Catrina）新春聚首，以開年飯迎接全新一年，寓意今年虎虎生威、步步高陞！

資料圖片

余香凝拒追虎B

回顧牛年，眾人不約而同迎接「人生大事」，其中余香凝由幸福人妻榮升新手靚媽，展開了人生新篇章。談到虎年願望，Jennifer希望藉著身份上的轉變，嘗試更多不同角色：「以前演繹媽媽角色都係靠想像，真係做咗媽媽之後，有啲角色同情緒會特別入戲。」問到有否打算追個虎B，她則叫各位等多陣：「過多幾個生肖先啦！身邊無人催，大家見我瘦返，淨係叫我快啲拍嘢。」。作為全場唯一人妻的Jennifer，也忍不住向同門催婚，而Yanny更被視為最有力候補，令她不禁搞笑謂：「我尊重師兄，麥子樂一日未娶，我都唔嫁，講笑啫！」

余香凝由幸福人妻榮升新手靚媽，展開了人生新篇章。

另外，大師兄麥子樂在牛年跳出框框，既參演西片，又與友人合資開餐廳，瓣數多多；他寄望疫情早日結束，一切回復正常。而三度主持靈探節目的新晉文青女神林千渟，繼早前主演靈異電影後，近日又與紅人七師傅合作，對此她笑言：「自己好似同呢方面特別有緣，所以唔會抗拒人哋叫我鬼后。」

麥子樂寄望疫情早日結束，一切回復正常

廖子妤望虎年做導演

Fish因受疫情影響與家人長期分隔兩地，去年年末終於回到馬來西亞一家團聚，令她直呼感動：「兩年幾冇返去，見到屋企人係我全年最開心嘅事！舊年做咗主持，同埋有兩部好重要嘅電影上映，令我覺得好有活力。」衝刺一年，Fish希望來年學會平靜從容，同時有意升呢「魚導」：「每年都話想做導演，希望今年做到，可以寫出一個故仔。」

廖子妤望虎年做導演

去年參加選秀節目而人氣急升的Zoe和Catrina同樣希望作多方面嘗試，前者有意進軍影壇，朝惡女和打女之路進發，而Catrina則以出歌為目標，還自爆好想拍拖。至於擅長中英語言的Erica寄望虎年能夠多做司儀工作外，亦希望兼顧幕後創作，還立志寫歌送給Catrina，實行和同門姐妹拍住上！

Erica寄望虎年能夠多做司儀工作外，亦希望兼顧幕後創作，還立志寫歌送給Catrina

點擊下圖觀看更多：