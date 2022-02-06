鍾鎮濤上海豪宅開Party賀梁家輝生日　曾欠債兩億破產成功翻身

由譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友等組成的溫拿樂隊早前齊登春晚舞臺，時隔8年再度合體，觀眾紛紛大讚幾位樂壇前輩寶刀未老！現年68歲的鍾鎮濤近年積極在內地發展，不但成為綜藝節目的常客，他還已經搬到上海居住，更不時相約好友在家中聚會，日前有網民曬出幾張梁家輝生日Party的照片，雖然未有透露聚會的地點，但從相中所見，應該就是鍾鎮濤位於上海的豪宅。



溫拿樂隊時隔8年再度合體。（微博@鍾鎮濤）

相中穿上紅色衣服襯牛仔褲的梁家輝，打扮休閒，枱上有4個不同款式的蛋糕，適逢日前正正就是梁家輝64歲生日，相信今次這場Party就是為了慶祝他生日。而鍾鎮濤就以黑色唐裝上陣，打扮斯文，同場還有台灣歌手蘇見信，三人即場夾Band，玩得相當盡興！其實鍾鎮濤不時都會相約好友在家中聚會，大屋以歐式裝修風格為主，而傢俱擺設多數都是白色，感覺簡約大氣，牆上掛了不少畫作及字畫等，不但樓底夠高，而且空間相當闊落，之前鍾鎮濤就曾邀請譚詠麟、佘詩曼、陳小春、應采兒等相聚，超過10人齊聚都完全不擁擠！

即場夾Band！（小紅書圖片）

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事實上，鍾鎮濤早年相當風光，還投資樓市，可惜1997年遇上亞洲金融風暴，他所購房產大幅度貶值，億萬資產全數蒸發，負債逾2億港元的鍾鎮濤在2002年申請破產，他和前妻章小蕙的婚姻也宣告結束。其後鍾鎮濤認識了小他20歲的范姜素貞，女友不但不離不棄，還幫他處理工作上的大小事情及打理財務，助他捱過破產低潮，2006年破產令解除，鍾鎮濤亦成功翻身，在內地撈得風生水起！