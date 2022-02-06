謝天華內地發展賺到盆滿缽滿　四千萬複式豪宅曝光巨型桃花樹搶鏡

現年54歲的謝天華去年與陳小春、張智霖、林曉峰、梁漢文一起參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》而大受歡迎，五人更再接再厲拍攝衍生節目《大灣仔的夜》，深受觀眾喜愛！連月來留在內地工作的謝天華，在去年12月中終於返港與家人團聚，昨日（5日）他在微博Post出囡囡Mia的賀年照，並寫道：「初五好，迎財神，花開富貴，如意吉祥！」



謝天華與陳小春、張智霖、林曉峰、梁漢文一起拍攝內地綜藝節目《大灣仔的夜》。（微博@大灣仔的夜）

Mia好可愛！（微博@謝天華Laughing）

相中Mia穿上唐裝出鏡，她還揮舞着一隻金色小獅子，按照傳統習俗迎財神，十分可愛。而Mia旁邊的大棵桃花樹亦十分吸睛，可見大屋是複式設計，裝修以暖色調為主，感覺溫馨。桃花樹旁擺放了一幅謝天華的肖像畫，這幅畫其實是粉絲在五年前送給他的，至今仍保存完好，可見謝天華非常珍惜粉絲送的禮物。

屋內擺放了一棵桃花樹。（微博@謝天華Laughing）

謝天華在2013年離開TVB後，自組公司「拉風工作室（Laughing Workshop）」，主力北上賺人仔，密密做到冇停手，除了拍劇、拍戲之外，廣告、商演、登台騷都照接，賺到盆滿缽滿！2015年謝天華同太太Tina聯名以3,728萬元購入大坑優雅閣一個低層單位，再花300萬全屋翻新豪裝，單位實用面積約1,710平方呎，優雅閣全幢17個單位均以複式設計，屬區內含有樓盤。據知謝天華之前同老婆租住跑馬地多年，之後先搬去何文田，再搬到大坑區，因為該區校網好，為仔女入學作好準備，現時單位已升值至約4,346萬元！

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