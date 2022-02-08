薔薔林嘉凌著超性感裝扮拜年激嬲長輩　連珠炮發：沒見過世面！

台灣女星薔薔（林嘉凌）外型美豔，身材火辣的她穿衣風格強烈，面對傳統農曆年依然不畏長輩眼光，養眼穿搭令人大噴鼻血，她受訪時身穿黑色高衩連身衣，屁股蛋看光光，胸前更是深V開岔到肚臍，以「長輩」正面對決長輩，被問及不怕他們氣炸嗎？她直說：「關我屁事啊！」



薔薔面對無法接受她穿著的長輩連珠炮說：「他爆炸他的啊，那算什麼長輩？沒見過世面，我就無話可說了。」認為長輩如同男人，「沒屁用」的就容易生氣，在她身邊的長輩肯定比她更有頭腦，怒轟：「那麼容易生氣那就不必了，我也不想看到他！」

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薔薔認為過年要打扮漂亮，除了應景穿上繽紛外套，更分享眼影秘訣：「用淡粉紅色做打底，再上重一點的紅色，以深色畫眼尾，眼頭則可疊擦香檳粉紅色的亮片，看起來非常羅曼蒂克，也不會像一般正紅色那麼土。」

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至於有何推薦唇彩？她拿出一袋金色化妝包，倒出約莫7、80隻口紅，令人驚呼太浮誇。她說若眼妝清淡，可以塗上乾燥玫瑰、粉紅芭比色、紅色等，若想帶有個性的歐美感則能塗上深棕色。

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薔薔鼓勵女性嘗試不同風格：「一成不變太無聊了！就像男人一樣，要製造不同驚喜感，不然很快就膩了。」認為經營感情就像經營自己的臉部，每天創造不同面容才會不斷吸引大家注意：「給大家驚喜感，不管愛情、友誼都一樣！」

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