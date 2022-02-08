鐵拳英雄．劇評三｜套路照舊但居心思　不一樣方法建構武俠世界觀

無綫（TVB）《鐵拳英雄》第10-18集劇評



「劇力萬鈞」一詞經常被無綫（TVB）利用作形容自家劇集，可是有些劇集到最後都有頭無尾，慘敗收場。劇力萬鈞又點解呢？簡單點說就是高潮迭起，處處都有驚喜。一套劇集要做到符合「劇力萬鈞」四個字確實有難度。

唔使問，吳家樂（飾路向東）九成九都係「Final Boss」。（《鐵拳英雄》截圖）

講返《鐵拳英雄》這幾集劇情，主要講金家被滅門後一行人的去向，例如姚子羚（飾金福妹）得到陳山聰（飾連棘）收留後打算復仇的事，敖嘉年（飾金耀龍）則「反骨」投靠彭家。另一邊廂，主線亦由陳展鵬（飾步青雲）、陳山聰（飾連棘）和伍允龍（飾夜來吉）保護唐仁街（唐人街）街坊，幫助對抗惡勢力變成追查當年步天下、連震山戰死的真相。吳家樂（飾路向東）認回親生女唐詩詠（飾路見雪）的尋親事件，亦只是導向大結局真相的引子。

突然間變喜劇。（《鐵拳英雄》截圖）

愛情線幾好睇。（《鐵拳英雄》截圖）

點解日光日白要着黑色皮衣，係人都知你有問題啦...（《鐵拳英雄》截圖）

條鐵鍊真係幾hea。（《鐵拳英雄》截圖）

由一個「中型Boss」打到「Final Boss」的橋段，其實已是TVB慣用套路，不過《鐵拳英雄》的劇組明顯地用得純熟，例如一早在「唐詩詠失憶」這個設定埋下伏線，令到後續吳家樂的出現更加合情理，又或是早期集數出現，陳展鵬的回憶中加入了唐詩詠，令觀眾猜想他們兩人是不是一早認識才會互生情愫。故事講舊日三位武林高手戰死，再之後到吳家樂的出現，亦會令大家好奇他這廿多的經歷和背後是不是有陰謀。

又變返喜劇。（《鐵拳英雄》截圖）

重要的一點，編劇通常描寫唐仁街街坊的日常生活，例如各個街坊都有自己的謀生職業，小至劉穎鏇（飾方小柔）有自己的社夜圈子，或是鄭世豪（飾步青原）原為乞丐所以不事正業這些細節都有顧及。雖然主角們的戲份會因為「每個角色都有個小故事」而被分薄，但這樣做卻能豐富其他角色的背景，而建立起一個「唐仁街」的世界觀。觀眾亦可以更容易投入其中。

斷估梁舜燕（飾宋婆婆）唔係又係武林高手掛。（《鐵拳英雄》截圖）

除此之外，劇中的角色多是因為經歷好些重大事情或是經歷生死，才會漸漸走在一起，所以感情線也來得較順暢和合理。雖然，梁琤（飾趙紅梅）突然變成了趙紅花的親妹、敖嘉年（飾金耀龍）投靠仇人、吳家樂（飾路向東）講出「武功盡失」為藉口這些古裝武俠片才會發生的情節真的不少，但巧合地為劇集加添了幾分Cult味，十分有武俠小說兼TVB的特色。總括來說，《鐵拳英雄》可稱得上是「劇力萬鈞」的，相信會愈來愈多人追睇之後的結局發展。