張振朗、譚俊彥體驗做龍虎武師　戴祖儀死頂：唔想人哋知我冇自信

要成為出色的專業人士，除了自身須具備相關潛能，努力不懈的精神亦是不可或缺的條件。為了向一直在不同崗位默默耕耘的專業人士致敬，讓觀眾更深入了解各行各業不為人知的艱辛面，無綫將於本周四（10日）開始，逢周四及周五晚上十點半推出全新熱血綜藝節目《不可能任務》，先後鎖定「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大任務，派出16名自命捱得的藝人，包括張振朗（隊長）、戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵、劉展霆、譚俊彥（隊長）、李思雅、何泳芍、伍富橋、余應彤、鄔嘉駿、關曜儁及吳紫韻，接受各式各樣「不可能」特訓。



本周四播出的第一項「不可能任務」為「動作特技考驗」挑戰，負責掌控是項任務整個流程的兩大主腦分別為香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，以及國際級動作導演林迪安。在「安樂」兩大導師帶領下，隊長張振朗、隊員戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，將挑戰一連串高難度特技動作訓練，包括跳樓、飄移、槍戰、爆破、火人、拳腳對打、兵器及滾樓梯等；而看似簡單的基本功鍛鍊，不但令參與藝人面對滿滿的挫敗感，更有學員因未能完美消化指令意外受傷。完成連串「不可能」特訓後，八人最終會在錢嘉樂及林迪安指導下，拍攝一段片長六分鐘的動作場面作為畢業作品，絕對是膽量、意志力、恆心及態度的挑戰。

挑戰首項任務的八位藝人中，以具備驚人意志力的張振朗，及自五歲開始接觸洪拳的何慈恩表現最為理想，即使訓練期間面對無數挫折，二人均能迎難而上，最終不但在畢業作品中擔任重要任務，亦於整個任務期間起著穩定軍心的作用。杜穎珊則是眾人中最有驚喜的一名學員，自小已入選香港體操總會藝術體操精英隊、並曾三次代表香港參加國際瑜伽比賽兼獲獎無數的杜穎珊，訓練期間除了展示勝人幾籌的驚人柔軟度外，學習及適應能力亦相當強，進步明顯令「安樂」二人亦另眼相看。

而於早前釋出的無綫官方宣傳預告片，兩大任務的導師均表現嚴格，分別向著學員大叫：「點解你哋講極都唔明？」、「唔該畀啲精神，唔係求求其其。」而16位藝人不但竭盡所能面對各項挑戰，同時更要面對受傷及日曬雨淋等不利因素。未知是否由於所有挑戰均一視同仁，並未有特別優待女生，片段所見戴祖儀、杜穎珊及李思雅等先後哭成淚人；平時牙尖嘴利、精靈活潑的Joey更坦言欠自信：「冇乜自信，我唔想人哋知我冇自信。」而兩名隊長張振朗及譚俊彥亦分別流下男兒淚，向來對演戲充滿熱誠的張振朗拋出勵志Bite：「不嬲我嘅做法就係自己狂做咗先。」新鮮出爐視帝譚俊彥則晒出驚人意志力謂：「我一定要衝破心理陰影，只要我全心全意努力去做一件事情，冇嘢係不可能。」到底一眾藝人將如何面對兩大「不可能任務」的挑戰與考驗，敬請密切留意本周四晚十點半翡翠台播出的《不可能任務》。

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