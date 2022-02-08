細貓應智越微電影與余曉彤埋身肉搏挑戰武打戲　預告今年開個唱

應智越（細貓）有份主演的微電影《諜影同行》日前已推出，在戲中首次挑戰武打戲，一時揸槍一時赤手空拳，故拍攝前特別去練武：「跳舞就多，但武術就未試過，之前學過泰拳，但主要以健身為主。全靠今次的武術指導Colin用心教導，於拍攝前多次和我對打，教我做出有型又有力量的動作。」Colin鄭仲恒曾是北京奧運武術銅牌，今次擔任武術指導，也演繹細貓戲中的大哥，同為特務身份。

細貓亦感謝導演何海藍讓他演出，初嘗拍戲滋味：「導演非常細心，恐怕我打得太忘我，擔心我會受傷，叫我安全至上，又問我會不會太辛苦，但我非常享受今次演出！」細貓和導演團隊已合作了數次，他的幾個MV也是由他們拍攝，包括《努力的孩子》、《渴》和《冰原》，細貓說「一向好喜歡他們的拍攝，今次來個新嘗試，挑戰自己，合作非常愉快，多謝導演給予機會！」

微電影中還有另一武打女星余曉彤，戲中衣著性感與細貓也有埋身肉搏的對手戲。細貓笑稱粉絲們問他有沒有尷尬害羞，自言作為專業演員，不會尷尬，投入演出最重要。去年細貓主演的微電影《偽人》獲得「創+作最受歡迎微電影」獎項、東京短編映画祭-最佳微電影」，他感謝評審和觀眾喜歡。另外，細貓透露正籌備新歌，計劃二月內推出，亦已落實今年舉行個人演唱會，到時一定會落力又唱又跳，亦會努力操身形，以答謝樂迷的支持。