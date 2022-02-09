ERROR宣布出新歌驚變BIGBANG　與黃偉文出歌時間吻合疑雙方合作

由193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）、保錡（吳保錡）和阿Dee（何啟華）組合的男團ERROR昨日（8日）在官方Instagram專頁貼出一張四人「合照」並在帖文中寫道：「ErRor Comeback 214+4」，原來他們將會在下週五（18）推出新歌！最搞笑的是，宣傳照居然是合成圖，四子的樣貌被Key在日前宣布回歸樂壇的韓國天團BIGBANG成員上，帖文又標籤了「#劣質P圖」、「#點解保錡咁似」字眼，搞到歌迷忍俊不禁：「真係唔講唔知P圖，有啲料到」、「保錡個樣好似無P到咁」。

有真係幾似！（IG/@error.weare）

而著名填詞人黃偉文（Wyman）早前在社交網站上疑似暗示與ERROR合作，其中他指「好似話二月十四號情人節上架，追加最新消息係二月十八先真」所提到的時間與ERROR出新歌的日子一樣，令歌迷都非常期待。

點擊下圖看原圖及Wyman的暗示：