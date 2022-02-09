東張西望｜私補Miss遭投訴上堂跳舞搓腳趾　稱學生：唔係讀書材料

有家長投訴私補女Miss，《東張》主持利穎搵到當時人作出回應，但事後Miss話自己名牌銀包被偷。(影片截圖）

今晚（9日)播出嘅《東張西望》，有家長向節目投訴一名張姓補習老師，事緣呢位MISS喺提供嘅私報英文課程中，跳舞、唱歌、搓腳趾之餘，仲向小朋友表示「你唔係讀書材料」。有長家表示，Miss曾經向佢表示「可能幫你個女做埋功課，有老師可以模仿筆跡」。另外，亦有家長曾經參加MISS舉辦嘅西貢英語一日遊，但全程只係聽到miss講嘅「hello」同「how are you」，而最好笑係同行嘅外藉老師原來只係「老臨」。

對於被指no show，Miss話:「因為原來我入左醫院，做備孕嘅嘢。」如果明知自己要入醫院，點解又唔早少少同家長請假?

對於家長嘅指控，補習老師曾在fb開live澄清，但期間又跳又唱，令家長有感佢精神有問題。對於家長嘅種種指控，《東張》主持人利穎怡去到位於觀塘嘅教育中心，與補習老師做咗個訪問，期間問到「係未應該有做老師嘅模樣」時，補習老師就咁話：「其中一樣興趣係上門補習， 收90元一小時，鍾意然後出入搭的士，冇話過自己係一位老師。」仲話自己開live時又跳又唱，係因為曾在網台做過主持。「如果我有問題，就唔會接受《東張西望》訪問前，去西貢上咗兩堂面授課。」

補習老師同家長嘅對話。

不過就係《東張》播出前，補習老師喺fb發帖表示將會報警，「報警東張x望捉入面條廢x寫稿員陳小姐！偷左我 Chanel Boy 短銀包用我所有 credit card. 」而喺補習老師嘅另一個fb ac，喺《東張》播出後，亦上載咗一張短片，內容係佢話自己去緊電視廣播城，因為寫稿員陳小姐偷咗佢個Chanel銀包。