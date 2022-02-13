87年港姐季軍林穎嫺剖白離巢無綫原因　曾與邱淑貞齊名備受力捧

現年54歲的1987年香港小姐季軍林穎嫺（Wing）多年前已移居美國，雖然離開了娛樂圈，但她不時都會在社交網分享她的生活日常。早前她就在YouTube開live透露自己確診新冠肺炎。最近她接受好友鄭丹瑞（阿旦）《健康旦》的訪問，剖白了當年離開無綫的原因。

林穎嫺是1987年香港小姐季軍。(影片截圖)

林穎嫺當年在參選香港小姐前，本身已是新藝城的合約藝員，屬第2代「開心少女組」成員，在1987年參選港姐得季軍，同屆冠軍是楊寶玲，亞軍是李美鳳。她簽約無綫後，便與邱淑貞、李婉華等多位藝人被捧為「銀河十星」，備受力捧，曾拍攝《小小大丈夫》、《同居三人組》、《家山有福》、《當代男兒》、《大都會》等劇集。兩年後她突然淡出娛樂圈到美國南加州大學修讀會計，雖然偶爾會在暑假返港拍劇，但後來她都決定放棄幕前演出。

林穎嫺早前接受阿旦訪問。(影片截圖)

林穎嫺在阿旦的訪問中透露當年決定離開TVB的原因，她表示：「拍嘢個幾年好開心，識咗好多朋友，做過好多唔同角色，亦都有做過司儀。做咗幾年之後，想學多啲唔同嘅嘢。嗰時啱啱讀完中學就選港姐，我又覺得可以再去進修，我就去咗南加州大學讀會計。嗰時返香港探親戚，TVB亦好歡迎我返嚟，我記得當時TVB經理同我講，你返嚟做乜都得，司儀、拍劇乜都得。」可是她當時有太多機會，面對人生交叉點，在經過一番掙扎後，她還是決定回美國找工作，最後在華納兄弟做會計師。她因工作關係認識了丈夫Tom Dupont，兩人於1999年結婚，婚後育有1子2女，分別是18歲的大仔Teddy、二女Michelle以及細女Julie。她現時為一間激光護膚中心擔任財務總監。