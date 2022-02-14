陳展鵬為婚禮保持神秘跑上40樓攞婚紗：我隔日真係腳軟呀

《諸朋戀友》一小時的特別版，請來3 Pair恩愛夫婦：陳展鵬及單文柔、黎諾懿及太太李潔瑩、徐榮及太太Kathy，還有熱戀中的情侶陸浩明與女友Ayan。

Phoebe話當年係煎Pan主動同佢講嘢，仲話因為當年煎Pan好紅，所以自己有啲開心。

結婚三年的陳展鵬（煎Pan）及單文柔（Phoebe）在節目中表現恩愛，由於Phoebe經常詞不達意，煎Pan與黎諾懿不下一次聯手取笑她，Phoebe則全程「任窒唔嬲」兼笑至合不攏嘴，令錄影廠氣氛開心又熱鬧。偶爾會被「亂講嘢」的太太弄至「冇你咁好氣」的煎Pan，暗地裏甚為細心留意太太一舉一動，更不時流露關愛眼神，溫馨爆燈。

呢個時候，黎諾懿即抵死補充謂煎Pan現在也很紅

二人除大爆相戀經過，還分享了無數甜蜜點滴，煎Pan大爆Phoebe是「夢幻型」，經常希望老公能像劇中角色一樣浪漫，煎Pan苦惱謂：「情人節最冧嗰次我送咗100枝玫瑰花，佢成日不停咁喺度搵我拍劇嗰啲嘢出嚟（要我對佢做番），但拍戲唔使我出錢畀架嘛。」黎諾懿聞言即搞笑搭嗲謂：「你成日拍劇啫，佢未必成日拍劇架嘛，調佢去劇組，咁就唔使煩喇。」

雖然煎Pan當時好辛苦，但單文柔講番起成件事心痛得嚟又有少少興奮，仲好驚嘆佢老公點解可以跑樓梯跑得咁快。

另Phoebe透露當年與老公出發前往英國影婚紗時波折重重，煎Pan為了氹太太開心，更來回喪跑四十多層樓梯。煎Pan解釋當時情況謂：「嗰時仲未公布，要保持神秘感，所以搵唔到人幫手，驚隨時會穿煲。咁我哋出發去拎婚紗，點知部lift壞咗，咁冇問題啦，仲要廿幾層樓梯喎，我隔日真係腳軟呀。」Phoebe再邊笑邊憶述謂：「本來諗住第二日先再攞婚紗，點知佢（煎Pan）話唔好，話佢上去攞，我就話廿幾層樓點上去呀？點知佢好快落返嚟，我冇特登數佢，但來回唔使廿分鐘。」