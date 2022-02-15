陳楨怡被周子揚踢爆收咗五個TVB兵仔　與謝嘉怡等人開狂煲煙派對

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）早前被踢爆「一腳搭兩船」，本身有一位圈外男友Andy卻被指瞞着Andy與「西貢地王之子」周子揚拍拖，而她與周子揚的拍拖證據亦不停被爆出，除了親密相更有對話截圖，但Celina至今依然撐自己是單身。

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今日有傳媒訪問周子揚，他在次爆出猛料，指Celina經常於TVB「收兵」，對象包括前天堂鳥成員Lincoln、何超蓮前度黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、最近受力捧的林正峰和馮盈盈中性打扮女助手，多達五人，再加上Andy和周子揚，總共有七人與Celina拉上關係。

陳楨怡被指狂收兵。（IG@celina_harto）

周子揚更爆出Celina收兵是為了爭取更多機會，他曾勸Celina不要與娛樂圈的人太親近，但多次踢爆Celina與Lincoln等人開party，有一次party當中更有前港姐冠軍謝嘉怡、季軍郭柏妍和她的緋聞男友吳卓衡，周子揚指他們在派對狂煲煙，Jeremy更與Celina跳貼身舞。

Lincoln許俊豪加入TVB後有不少機會。（IG：@lincolnhhui）

而Celina每收一個兵都有原因，根據周子揚的說法，Lincoln識得人多可以增加工作機會，Jeremy和韓國男模可以介紹模特兒工作，林正峰是高層曾勵珍愛將可以收風，而馮盈盈助手最簡單，因為影相靚！對於自己跟Celina現在的關係，周子揚指自己很愛她，但對上一次聯絡已經是一個月前，難以確認關係。

黃俊豪是何超蓮前度。（IG圖片）

林正峰備受力捧。

對於被指吸煙，謝嘉怡接受傳媒訪問時否認自己有份，但沒澄清自己有否開party，她坦承與Jeremy認識，但報道指自己的圈外男友由他介紹並不真實，因為自己是單身。

謝嘉怡被捲入事件。（IG/@lisamarie_tse）

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